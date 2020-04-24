Osmanlı geleneğini yaşatıyorlar

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği, ‘askıda ekmek’ uygulaması başlattı.

Bir Osmanlı geleneği olan, veren el ile alan elin birbirini görmediği ‘askıda ekmek’ uygulamasını Fatih Unlu Mamülleri'nde başlattıklarını belirten Selamet Derneği İl Temsilcisi Ali Osman Tortum, “Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan alsın.” dedi.

Fatih Unlu Mamülleri sahiplerine de katkılarından dolayı teşekkür eden Tortum, “Hayırseverlerimizden bu faydalı ve güzel projeye destek bekliyoruz. Ramazan-ı Şerifiniz kutlu olsun.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 17:41