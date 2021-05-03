Otobüs saatine düzenleme istediler

EROL TAŞKAN

OSB’de görev yapan gece bekçileri, son otobüs sefer saatinde değişiklik talep etti.

Tam kapanma ile birlikte OSB otobüs seferlerinin sabah-akşam birer sefere inmesiyle birlikte, fabrikalarda görev yapan bekçiler işlerine yetişemez oldu. Saat 17,30’da sefere başlayan otobüsün 18,00’de OSB’de olduğunu kaydeden gece bekçileri, mesai saatlerinin 17,00’de başladığını dile getiriyor.

Tam kapanma öncesinde bir problem yaşamadıklarını, tam kapanma ile birlikte otobüs seferlerinin sabah-akşam olmak üzere günde ikiye düşmesi nedeniyle yaşanan problemin, geçici olarak saat düzenlemesiyle çözülebileceğini söyleyen gece bekçileri servisin 16,30’a alınmasını istiyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 19:22