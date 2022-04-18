Otobüsçüler eylemden vazgeçti!

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün kontak kapatma kararı alan ULAŞ A.Ş'nin belediyenin aldığı net tavır sonrası kontak kapatma eyleminden vazgeçtiği belirtildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;" “Toplu Ulaşım hizmeti veren firma yetkilileri 18 Nisan sabahı itibariyle otobüs seferlerini normal seyrinde sürdüreceğini ifade etmiştir. Yaşanan süreçte herhangi bir arabuluculuk, hakemlik vs. gibi bir girişimde bulunulmamış, Belediyemiz bu konuda hiçbir taviz vermemiştir. İlgili firma önceki şartlarda çalışmayı kabul etmektedir. Son iki günde Belediyemize ve hemşehrilerimize bu nahoş durumu yaşatan firmaya karşı tavrımız nettir. Kıymetli hemşehrilerimizin hatlara çıkmayan ya da saatinde güzergahta bulunmayan otobüsleri Alo 153 Zabıta’ya bildirmelerini rica ediyoruz." dedi