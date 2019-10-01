Otobüsçüler zam istiyor

FATİH AKBAŞ

Çorum’da uzun yıllardır toplu ulaşım hizmetini yürüten Hitit Ulaş A.Ş. ulaşım ücretlerine zam istiyor. Şirket yöneticileri mazota her yıl zam yapılmasından dolayı maliyetlerin yükseldiğini belirterek, daha kaliteli hizmet vermek için ulaşım ücretlerine zam yapılmasının gerektiğine dikkat çektiler.

Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Başkan Yardımcıları Adnan Cıdık ve Mustafa Emiroğlu gazetemizi ziyaret ederek neden zam istediklerini dile getirdiler.



‘MAZOTUN FİYATI ARTTI MALİYETLER YÜKSELDİ’

Vatandaşların daha konforlu bir ortamda ulaşım hizmeti almaları için otobüs filosunu sıfır araçlarla yenilediklerini kaydeden Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, “Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için 46 tane sıfır otobüs aldık. Otobüs sayısını 56’dan 64’e çıkarttık. Araç sayısında artış olmasına rağmen yolcu sayısında artış yaşanmadı. Otobüsler için Halk Bankası’ndan 25 milyon lira kredi çektik ve bunu faiziyle birlikte 52 milyon lira olarak ödeyeceğiz. Maliyetlerimiz sürekli yükseliyor. 2 yıldır zam yapılmadı. En son zam yapıldığında mazotun litresi 4,30 lirayken şimdi 6,50 liraya yükseldi. Aradan geçen sürede giderlerimiz yüzde 50-60 arttı. Mevcut şartlarda şoförlerimizin maaşını dahi ödemede zorlanıyoruz” dedi.



‘ÜCRETSİZ TAŞIMA YAPACAK KADAR ZENGİN ESNAF DEĞİLİZ’

10 yıllık sözleşme süresi bittikten sonra kamuya açık üç defa ihale yapıldığını ancak bunlara katılımın olmadığını belirten Ballı, “3 ihalede de talipli çıkmadı ve biz dördüncü ihaleye katılarak yeniden aldık. Sözleşmenin bitiminden itibaren aradan geçen sürede ihale yapılmamasına rağmen biz toplu ulaşım hizmetine devam ettik. Her ay 240 bin yolcuyu ücretsiz taşıdık. İhale yapılmadığı içinde gelir desteği alamadık. Biz halkımızı ücretsiz taşıyacak kadar zengin esnaf değiliz. 18 aydır zam talebinde bulunuyorduk ancak ihale yapılmadığı için kabul edilmiyordu. Bu süreçte de hem ihalenin yeniden yapılması hemde zam verilmesi için siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerimizi ziyaret ederek taleplerimizi dile getirdik ve destek istedik. Bize destek veren başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm siyasi parti temsilcilerine, milletvekillerine bürokratlara teşekkür ediyoruz. Ancak zam talebimizin de anlayışla karşılanıp ihtiyacımız doğrultusunda verilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda tüm partilerimizden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



‘ÇORUM HALKINDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ’

Hitit Ulaş A.Ş. olarak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Ballı, “Hitit Ulaş A.Ş. olarak ekonomik sıkıntıları aşamadığımızdan dolayı hizmette kaliteyi de yükseltemiyoruz. Bu konuda halkımızdan anlayış bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.