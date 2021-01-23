Otobüsler 25 Ocak’tan itibaren yeni durağında

Çorum Belediyesi, tarihi meydan projesi çalışmaları kapsamında merkez otobüs durağın Recep Tayyip Erdoğan Caddesine taşıyor. Halk otobüslerinin kalkış yeri 25 Ocak’ta yeni duraklarında olacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yeni otobüs durağındaki çalışmaları tamamladıklarını belirterek “Yeni otobüs durağının yeriyle ilgili zemin çalışmalarını ve fiziki düzenlemelerimizi yaptık. Saat Kulesi merkez durağında bulunan klimalı duraklarımızı, jeton satış noktalarını ve kart dolum merkezini Recep Tayyip Erdoğan Caddesindeki yeni otobüs durağımıza taşıdık.” dedi.

25 Ocak Pazartesi gününden itibaren Saat Kulesi merkez durağından halk otobüslerinin yolcu almayacağını ve indirmeyeceğinin altını çizen Çöplü, “3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4C, 4D, 4E, 7A, 12A, 13A, 15A ve 17A hatlarımız Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yeni merkez duraktan kalkacak ve son seferini bu durakta bitirecek. Diğer hatlarımız ise güzergahları boyunca ring yapacaklar.” diye konuştu.



