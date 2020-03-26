Otobüslerde mesafe denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorum'da yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde güvenli mesafe kontrolleri yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarını denetliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü personeli, otobüslerin kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu kabul etmesine ilişkin sürücü ve yolculara bilgilendirme yaparken, yolcuların güvenli mesafede oturması uyarısında da bulunuyor.