Otopark ihalesi iptal oldu

Çorum Belediyesi tarafından yıllığı 750 bin TL’den kiraya verilen Gazi ve İnönü Caddeleri için yapılan ihale, ilgili firmanın mali sorumluluklarını yerine getirememesi üzerine iptal oldu.

Çorum Belediyesi tarafından Gazi ve İnönü Caddelerinin ücretli park haline getirilmesi ile ilgili açtığı ihale 27 Ocak tarihinde yapıldı. 3 firmanın teklif sunduğu, bir firmanın evraklarının yetersizliği nedeniyle elendiği ihalede 2 firma arasında kıyasıya bir açık artırma yarışı yaşanmıştı.

Yıllığı 80 bin TL’den açılan açık artırmada ihaleyi İhaleyi Aksaray merkezli Yaşar Özçiftçi’nin sahibi olduğu Özpark firması, yıllığı 750 bin TL ile kazanmıştı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı incelemelerin ardından ihaleyi onayladı.

Ardından da ihaleyi kazanan firmaya şartnamede yer alan mali yükümlülükleri yerine getirmesi için 15 günlük süre verildi ve sözleşme yapmak için davette bulunuldu. İlk davete olumlu karşılık vermeyen firmaya daha sonra da noter aracılığı ile ikinci bir davet gönderildi.

Ancak ihale şartnamesinde yer alan mali yükümlükleri yerine getiremeyen firma ile sözleşme yapılamadı. Bunun üzerine de ihale iptal edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı bir açıklamada ihalenin iptal olması halinde yeniden ihale açılabileceği gibi Çorum Belediyesi şirketleri aracılığı ile de otopark işletmeciliğinin yapılabileceğini söylemişti.