Öz Aktif Yaşam Merkezi açıldı

FATİH AKBAŞ

Öz Aktif Yaşam Merkezi yapılan törenle faaliyete başladı.

Hilal Mebet ve Rukiye Özden'in sahibi olduğu Öz Aktif Yaşam Merkezi için cumartesi günü açılış töreni yapıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Hilal Mebet ve Rukiye Özden davetlilere merkez hakkında bilgiler verdiler.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2. Cadde Uhud Apartmanı 40/B (Altın Çocuk Anaokulu arkası) adresinde bulunan Öz Aktif Yaşam Merkezi’nin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 18:27