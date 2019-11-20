Özdemir: ‘Gölge etmeyin başka ihsan istemem’

RECEP MEBET

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, vatandaşların tepkilerine neden olan baz istasyonu meselesi ve akabinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Çorum Muhtarlar Derneği’nce yapılan basın açıklamasına tepki gösteren Hanefi Özdemir, mevkidaşlarının şahsı ile ilgili ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Muhataplarının açıklamalarını samimiyetten uzak olmakla eleştiren Özdemir, demokrasi mekanizmasının toplumsal yapı açısından aşağıdan yukarı doğru tecelli ettiğine işaret ederek bazı değerlendirmelerde bulundu.

“Gölge etmeyin, başka ihsan istemem” diyen Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde infial yaratan ve Çorum kamuoyu gündemini meşgul eden baz istasyonu meselesi ile ilgili Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nun yaptıkları ortak açıklamanın kabul edilemez ve samimiyetten uzak, başkalarına yaranmaya çalışan talihsiz bir beyan olduğunu belirtmek istiyorum.

Bu talihsiz açıklama muhtarlığımızı, belediye ve diğer kurumlarla kötü gösterme niyeti yanında adeta düşmanca duygular taşındığı izlenimini vermektedir. Söz konusu şahısları bu gibi basit düşüncelerden men etmek isterim. Hizmetin ne olduğunu bilmeyen bu güruh, adeta muhtarlıkları belediyeye ve diğer kurumlara mahkum etmenin peşindeler. Bakın efendiler, demokrasi denilen mekanizma asla yukarıdan aşağıya değil, daima aşağıdan yukarıya tecelli eder.

Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde şehrin tüm kurumlarıyla müşterek çalışmalar yaptık. Kurumlarımızın ulaşamadığı, kapsama alanlarının yeterli olmadığı durumlarda ise şehrimizin önde gelen isimleriyle, hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşlarımızın katkılarıyla neleri başardığımız ortadır. Hizmet, şehrin tüm kuvvetlerini harekete geçirmekle olur. Müşterek bir bağlamda, aynı amaç doğrultusunda birleştirmekle olur. Hizmet konusunda sizden akıl almaya ihtiyacımız yok.

Hizmet nasıl olmalıdır? Sorusuna bizim cevap olarak verdiğimiz eylemler ve hizmetler bazılarını rahatsız etmektedir. Kendilerine hizmet ehli olarak biz örnek olarak gösterilmekteyiz ve bu örnek rahatsızlıklarını büyütmektedir. Efendiler bir kurum sadece makamda oturarak, evrak çıkartarak olmaz. Bunu çocuklar bile yaparlar.

Ayrıca yapılan bu ortak açıklamada şahsımın hakarette bulunduğu şeklinde iddialar geçmekte, haksız ithamlarda bulunulmaktadır. Biz, söyleyeceğimizi mertçe söyleriz. Kapalı mekanlarda, bir takım mahfillerde arkadan konuşup yüze gülen insanlardan olmadık, olmayacağız. Hiçbir hakaret ithamını da kabul etmediğimi ayrıca ifade etmek isterim. Aynı zamanda iddia sahiplerinin kurumlarla işbirliği ve uyumunun, danışıklı dövüşe dayandığı da ortadır.

Son söz olarak ifade etmek istiyorum ki, bu tip açıklamalar samimiyetsizliğin hangi derekede olduğunu gösterir. Yapılan böylesi açıklamalar bizleri ancak daha fazla yüreklendirir. Şahsımı hedef alan bu açıklamayı hem mahalle sakinlerinin hem de tüm Çorum kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Gölge etmeyin başka ihsan istemem.”