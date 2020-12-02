Özel araçla şehirlerarası yolculuk izne bağlı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, sadece hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugünden itibaren hafta içi de uygulanacağı açıklanırken, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahatin nasıl yapılacağı merak konusu olmuştu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZNE TABİ OLACAK

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede şehirler arası seyahatle ilgili merak edilen detaya da yer verildi. Genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacağı belirtildi.

KISITLAMADA SEYAHATE İZİN VERİLECEK HALLER

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek. İşte zorunlu hal sayılacak 7 durum:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen,

SEYAHAT İZNİ NASIL ALINACAK?

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

BİLET VE REZERVASYON KODU OLANLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.