FATİH BATTAR

Gelecek yıl Seçkinler Koleji olarak eğitim-öğretim yılına devam olan Özel Hitit Temel Lisesi son mezunlarını verdi.

Özel Hitit Temel Lisesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni Cumartesi günü gerçekleştirildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Okul Kurucu Müdürleri Abdullah Şimşek ve Yaman Öztürk, okul idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program kapsamında bir konuşma yapan Okul Kurucu Müdürü Abdullah Şimşek, Özel Hitit Temel Lisesi adıyla bu yıl son mezunlarını verdiklerini söyledi. Gelecek yıl Seçkinler Koleji adıyla eğitim-öğretim hayatına devam edeceklerini aktaran Şimşek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Acısıyla, tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktıklarını belirten Şimşek, programa katılan velilere de teşekkür etti. Okul öğretmenlerine de teşekkür etmeyi unutmayan Şimşek, gelecek yıl aralarında olamayacak öğretmenlere de başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından okul müzik öğretmeni Serap Bolat’ın hazırladığı müzik dinletisi ile programa katılanlar müziğe doydu.

Müzik dinletisinin ardından Okul Kurucu Müdürleri Abdullah Şimşek ve Yaman Öztürk ile öğretmenler mezun olan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Tören öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.