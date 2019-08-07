Özel İdare 26 milyon TL kredi çekecek

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi, Ağustos ayı toplantıları bugün sona erdi.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen toplantı açılış yoklamasıyla başladı.

Yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlk gündem maddesinde yer alan İl Özel İdaresi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 1. Dereceli 1 adet Müdür Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek yine Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6. Dereceli 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak ihdas edilmesi hususu görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda Bayat’ta 29 köye içmesuyu sağlayacak Çorum Bayat İlçesi ve Köylere İsale Hattı, Depolama ve Arıtma Tesisi Projesi’nin ortak olarak gerçekleştirilmesi, projeyi gerçekleştirmek üzere ortaklık nispetinde ihtiyaç duyulacak olan kredinin 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin d fıkrasında “Borçlanmaya karar vermek” yetkisi İl Genel Meclisine ait olduğundan, İller Bankası’ndan kredi kullanılması, krediyi kullanmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’a yetki verilmesi hususu da görüşüldü.

Konuyla ilgili söz alan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, projenin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu söyledi. Söz konusu husus meclis üyelerinin oyuna sunularak kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesinde ise, 2019 mali yılı bütçesinden yapılacak giderlerde kullanılmak üzere 26 milyon TL tutarında 10 yıl süre ile İller Bankası’ndan kamu bankalarından veya diğer özel bankaların herhangi birisinden kredi kullanılması halinde bankaların verebileceği azami kredi süresi ile sınırlı olmak üzere nakit kredi kullanılması ve bu işlemleri yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’a yetki verilmesi hususu da mecliste görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda son maddesinde ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Özel İdaresinin 2020-2024 yıllarının Stratejik Planını açıkladı. Stratejik Plan görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.