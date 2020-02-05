Özel İdare GES kuracak

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’a, Ovasaray Köyü’nde 1MW gücünde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali(GES) için İller Bankası’ndan 6 milyon TL kredi kullanması için yetki verildi.

İl Genel Meclisi Şubat ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, başkanlığında gerçekleşen oturum bir önceki toplantının tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ilk maddesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresine tahsis edilen arazi taşıtının ihtiyaca binaen idarede kullanılmak üzere bedelsiz devrinin yapılması hususu görüşülerek kabul edildi.

OVASARAY’A KURULACAK

Toplantının son maddesinde ise Ovasaray Köyü 2238 parselde, 1 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali(GES) kurulması planlandığından, söz konusu tesisin İller Bankasından kredi kullanılarak düşünüldüğünden 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesinin d fıkrası gereğinde 6 milyon TL iller Bankasından kredi kullanılıp kullanılmayacağı, kredi kullanılması halinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’a yetki verilmesi hususu da mecliste görüşülerek kabul edildi.

MECLİSTEKİ PARTİLERDEN PROJEYE DESTEK

Söz konusu tesisle ilgili söz alan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri güzel bir proje olduğunu belirterek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

CIPLAK: ÖZEL İDARENİN KASASINA YILLIK 1 MİLYON TL GİRECEK

Kurulması planlanan GES ile ilgili bilgi veren Genel Sekreter Recep Cıplak ise tesisin toplam maliyetinin 4 milyon 800 bin TL olduğunu belirterek, tesis kurulduğunda Özel İdare’nin kasasına yıllık 1 milyona yakın para gireceğini, 5 yılda tesisin kendini amorti edeceğini ve devletin 10 yıl alım garantisi olduğunu ifade ederek kWh başına 13.3 sentten alacağını söyledi.