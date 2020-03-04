Özel İdare’nin faaliyet raporu meclise sunuldu

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresinin 2019 yılı faaliyet raporu Genel Sekreter Recep Cıplak tarafından meclise sunuldu.

İl Genel Meclisi Mart ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, başkanlığında gerçekleşen oturum bir önceki toplantının tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından yazılı önerge tekliflerin görüşülmesine geçildi.

Toplantının diğer maddesinde ise Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine seçilen 4 kişinin istifa etmesi sebebiyle boşalan asıl üyeliğe bir hayırsever vatandaşın seçilmesi görüşüldü. Fatih Kara asıl üyeliğe Arif Sarıkaya da yedek üyeliğe seçildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da 2019 yılı faaliyet raporu hakkında meclise bilgi verdi.

Recep Cıplak, 2019 yılı gider bütçesi kesin hesabının 303 milyon 294 bin TL olduğunu belirterek, 2019 yılından 2020 yılına devreden bütçe ödeneğinin ise toplam 62 bin TL olduğunu söyledi.

2019 yılında Özel İdare bütçesinden Köylerde Hizmet Götürme Birliklerine 2 milyon 265 bin TL aktarıldığını da ifade eden Recep Cıplak, birimlerin yatırımları hakkında da meclis üyelerine detaylı bilgi verdi.

(AA)