Özel Mustafa Şimşek Koleji’nden  esnaf çocuklarına % 10 indirim

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ile Özel Mustafa Şimşek Koleji arasında Birliğe bağlı esnaf odası üyelerine yönelik 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemini kapsayan indirim protokolü imzalandı.

Protokol ise ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Özel Mustafa Şimşek Koleji Kurucusu Mustafa Şimşek arasında imzalandı.

Protokol kapsamında ÇESOB’a bağlı esnaf odası üyelerinin çocuklarına bursluluk ve okula kabul sınavından kazandığı bursa ek olarak yüzde 10 indirim uygulanacak, erken kayıt indirimi gibi dönemsel indirimlere ilaveten yüzde 10 indirim yapılacak, ödemelerde ise 10 taksit imkanı sağlanacak.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda üyesi esnaf çocuklarına bu imkanı sağlayan Özel Mustafa Şimşek Koleji Kurucusu Mustafa Şimşek’e ayrıca teşekkür etti.

