Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

Adaylar www.gantep.edu.tr adresinde verilen link üzerinden online kayıtlarını belirlenen tarihlerde yapmak zorundadır. Online kayıt yapmayan aday sınavlara giremez.

Başvuru sırasında adaylar, Bölüm ve Anasanat Dalı belirtilerek tek tercih yapabilecek.

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