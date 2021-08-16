Özhaseki, Çorum’da AK Partili  belediye başkanları ile buluşacak

FATİH AKBAŞ

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Çorum’da yapılacak.

Çorum’un AK Partili belediye başkanlarının katılacağı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı 17 Ağustos Salı günü Anitta Otel’de gerçekleştirilecek. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’da katılacak.

Mehmet Özhaseki ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

Sonrasında Çorum Belediyesi’nin projelerini sahada inceleyecek olan Mehmet Özhaseki, ardından Belediye’yi ziyaret edecek.

Anitta Otel’de saat 14.00’da yapılacak AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda ise Çorum’un AK Partili Belediye Başkanları çalışmaları hakkında bilgi verecekler.

