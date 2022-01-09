Özkan Şanal güven tazeledi

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Özkan Şanal tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurula Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, esnaf odası temsilcileri ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı Genel Kurul’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi ardından emektar üyelere plaketleri takdim edildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Oda Başkanı Özkan Şanal, tekrar Başkanlığa seçilerek, güven tazeledi. Şanal, yaptığı teşekkür konuşmasında, oda üyelerini bugüne kadar hiçbir konuda mahcup etmediğini söyleyerek, daha çok hizmet sözü verdi.

Özkan Şanal Başkanlığı’ndaki Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Yönetim Kurulu Orhan Bolat, Murat Çoban, Tuncay İbiş, Mustafa Şahin Aşcı, Nadir Ateş, Ali Rıza Alabay, Mustafa Başıbüyük ve Hasan Hüzeyin Doğrusöz’den oluşurken, Denetim Kurulu ise Hıdır Baş, Keramettin Yıldız ve Fatih Cömert’ten oluştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 16:25