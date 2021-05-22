Özkubat: ‘Aşırı talep var, kapasite büyütülmeli’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum'da bulunan 30 bin ton kapasiteli TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şubesi kapasitesinin 30 bin tondan 60 bin tona çıkarılması talebinde bulundu.

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, Başkan Vekili Ahmet Güldal, Yönetim Kurulu üyeleri Özay Öztürk, Ahmet Tiryakioğlu, Fatih Kaya ve Gökhan Gürbüz ile görüşen Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, aşırı talep gelmesi sebebiyle 30 bin tonlu kapasitenin yetersiz kaldığını belirterek, kapasitenin 2 katına çıkarılmasını talep etti.

Görüşmede, lisanslı depoların çiftçiye, esnafa, sanayiciye ve nakliyeciye olan faydalarının devlet tarafından desteklenmeye devam edeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 18:53