Pamuklu Tokat Müftüsü oldu

M.BURAK YALÇIN

2012 yılından bu yana Çorum'da İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Pamuklu, memleketi Tokat'a İl Müftüsü olarak atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığındaki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla14 il müftülüğüne atama yapıldı.

Yayımlanan kararda Çorum İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu da memleketi Tokat'a müftü olarak atandı.

ABDULLAH PAMUKLU KİMDİR?

1967 yılında Tokat’ın Erbaa İlçesinde doğdu. Amasya nüfusuna kayıtlıdır. İlköğrenimini İstanbul – Fatih – Yedikule İlkokunda tamamladı. İlkokuldan sonra bir(1) yıl süreyle babası Hafız Şerafettin Pamuklu’dan Kuran-ı Kerim, tecvid, tashih-i huruf ile Arapça, sarf ve nahiv dersleri aldı.

Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinden 1987’de mezun oldu. İHL’de devam ederken babasıyla birlikte hafta sonları Nuri Osmaniye Kur’an Kursunda merhum Abdurrahman Gürses hocaefendinin tashih-i huruf dersleriyle, Habil Öndeş hocaefendinin Valide Sultan Camii’ndeki tasavvuf musıkisi meşk derslerine katıldı.

1989–1991 yılları arasında Suudi Arabistan Medine İslam Üniversitesinde Ma’hedü’l-lüğa bölümünü bitirdikten sonra Fakülteye, Mısır El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesinde başladı. 1993 yılında Bursa – Orhaneli İlçesinde İmam-Hatiplik görevine başladı. 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında Mısır El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi üçüncü sınıfında iken Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaptı. 1996 yılı 08 Temmuz’unda Fatih Müftülüğü’ne bağlı K.M.Paşa Fevziye Küçükefendi Camii’nde İmam-Hatiplik görevine geri döndü.

1997–1998 Eğitim ve Öğretim dönemi Şubat ayında Fakülteden mezun oldu. 1998 Kasım ayında başladığı vatani görevini, 1999 Temmuz ayında bitirmek üzereyken, girmiş olduğu İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müftülük – Vaizlik İhtisas Kursu Sınavı’nı kazandı. Askerlik dönüşü İmam-Hatiplik görevi ile birlikte 1999–2000 Eğitim ve Öğretim yılında 16. Dönem Kursiyeri olarak İstanbul Haseki Eğitim Merkezi ihtisas kursuna başladı.

02 Nisan ayında 16. Dönem mezunu olarak bitirdi. Vaizlik ataması Çorum İli Osmancık İlçesine yapılmasına rağmen, Müftülük şartları tuttuğu için Vaizlik görevine Osmancık’ta başlamadı. 2003 yılı Nisan ayına kadar İstanbul – Ümraniye Müftülüğüne bağlı Çekmeköy – Ensar Camii İmam-Hatip’liğine naklen atanarak görevine devam etti.

2003 yılı Nisan ayında Ağrı – Diyadin İlçesinde Müftü olarak göreve başladı. 2005 yılı Ağustos ayında Doğu görevinden ayrılarak, 2005 yılı 19 Eylül tarihinde Ordu – Kumru İlçe Müftülüğü görevine 26 Ağustos 2012 tarihine kadar devam etti.

03 Eylül 2012 tarihinde başladığı Çorum İl Müftü Yardımcılığı görevine halen devam etmekte olan Abdullah Pamuklu; Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 11:28