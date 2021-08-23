Pandemi demiryolunu etkiledi mi?

HABER/YORUM:FATİH BATTAR

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin akıbetini herkesin merak ettiğini söyledi.

Partisinin Çorum’da düzenlediği programa katılan Şenol Sunat, demiryolu ile ilgili bir soru üzerine, “2020 yılında bu konu ile ilgili soru önergesi verdik. Bize yapılan açıklamada 2020 yılında etüd projesinin tamamlanacağını söylediler. Ama araya pande girdi. Şu an ne durumda tabi herkes merak ediyor.” dedi.

En son 2021 yılının Şubat ayında Çorum’a gelen ve Kırkdilim’de tünel açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Çorum-Samsun demiryolunda etüt projenin devam edeceğini açıklamıştı.

Aradan geçen zaman sürecinde proje ile ilgili bir açıklama yapılmazken, kamuoyu Çorum ve bölgesi için hayati bir önem taşıyan hızlı tren projesinin akıbeti hakkında AK Partili siyasilerden cevap bekliyor. Siyasi kulislerde projenin gelecek yıla sarktığı yönündeki söylemler de kamuoyu tarafından dillendirilirken, vatandaş konu hakkında aydınlatıcı doğru bilgilerin paylaşılmasını istiyor.

Çorum kamuoyu ise havaalanında olduğu gibi demiryolunda da hayal kırıklığına uğramak istemiyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 19:33