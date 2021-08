‘Pandemi döneminde büyük fedakarlık gösterdik’

FATİH AKBAŞ

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ‘7326 Sayılı Kanunun Uygulamaları’ konulu seminer düzenledi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, meslek mensuplarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Covid-19 salgınının başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren çok zor günlerden geçtiklerini ve geçmeye de devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Ali Can Doğan, “Bu süreçte Covid-19 salgınından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Covid-19 salgını henüz bitmedi. Maske, mesafe, temizlik kuralına uyarak ve aşı yaptırarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Unutmayalım ki aşı artık bir tercih değil, toplumsal sorumluluktur. Covid-19 salgını ile mücadele ederken bir de ülkemizin farklı illerinde çıkan orman yangınları ile mücadele etmek zorunda kaldık. Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Pandemi sürecinde her türlü zorluğa, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen meslek mensuplarının canları pahasına da olsa evde kalmadıklarını ve ülke ekonomisinin ayakta kalabilmesi adına, kamu finansmanının en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilâtında çok önemli bir kamusal görevi başarıyla yerine getirdiklerini kaydeden Doğan, “Bu süre zarfında pandemiden etkilenen esnaf, sanayici ve iş insanlarımıza hükümet tarafından sağlanan tüm devlet destekleri ve yardımları meslek mensuplarımız tarafından büyük bir özveri, büyük bir fedakârlık ile takip edilerek sonuçlandırılmıştır. Bizler mali müşavirler olarak üzerimize düşen görevleri mesleki sorumluluk bilinciyle her zaman tam ve eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. İstiyoruz ki bizlerinde haklı taleplerini Bakanlık ve gelir idaresi yetkilileri yerine getirsin. Yaklaşık 16 aydır süren Covid-19 salgınından dolayı meslektaşlarımız muhasebe ücretlerini zamanında tahsil edemiyorlar. Pandemi ülke ekonomisini ciddi şekilde etkiledi. Kapanan birçok işyeri oldu. Dolayısıyla bizlerde meslek grubu olarak ciddi anlamda etkilendik. Ülke genelinde yaklaşık 210 meslektaşımız Covid’den vefat etti. Aşıda öncelik talebimiz bile çok geç karşılandı. Her türlü olumsuzluğa rağmen Meslek örgütünün yöneticileri olarak haklı taleplerimizi bıkmadan, usanmadan taleplerimiz karşılanana kadar dile getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘ASIL İŞİMİZİ YAPAMIYORUZ’

Beyan ve ödeme süreleri Kurban Bayramı’na denk gelen haziran ayına ait KDV ve Muh-SGK’ların 30 Temmuz Cuma gününe uzatıldığını hatırlatan Doğan, “Özellikle Perşembe ve Cuma günü Defter Beyan Sisteminin ve E-Beyanname’nin çalışmaması bizleri çok zor durumda bırakmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’nın bilişim alt yapısının yetersiz kalması birçok mağduriyete sebep olmuştur. Süre uzatımı talepleri de maalesef sonuçsuz kalmıştır. Diğer bir konu da 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren 529 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Bu tebliğin konusu sizlerin de bildiği gibi gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilenler, tebliğin amaç kısmında özet olarak; yani benim anladığım kadarıyla yanlışsam düzeltin lütfen, mali müşavirliğin yanında, bu tebliğle birlikte artık istihbarat faaliyetlerinde de bulunmamız isteniyor. Şimdi önümüzde başka bir sorun daha var. Temmuz ayına ait Ba Bs formları. Aynı şirket yada şahıstan alınan elektronik belgelerle, kağıt olarak düzenlenen belgeleri ayırt etmek için uğraşacağız. Bu kadar eziyete ne gerek var. Eğer aynı şirket yada şahıs kağıt ortamında belge düzenlemiyorsa tüm belgeleri elektronik ortamda düzenliyorsa hiçbir şekilde Ba Bs formunu vermesin. Bu bilgiler zaten Gelir İdaresinde var. Bir başka sorun da Gelir İdaresi Başkanlığının E-Arşiv Fatura portalında yeni uygulamaya başlanan belge iptalleri. İşlerimizin kolaylaştırılacağını beklerken üzerimize yüklenen ilave işler. Son 5 yılda;

2016 yılında çıkartılan 6736 sayılı Yapılandırma ve Matrah Arttırımı Kanunu,

2017 yılında çıkartılan 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu, 2018 yılında çıkartılan 7143 sayılı Yapılandırma ve Matrah Arttırımı Kanunu, 2020 yılında çıkartılan 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu ve 2021 yılında çıkartılan 7326 sayılı Yapılandırma ve Matrah Arttırımı Kanunu. Değerli meslektaşlarım, asıl işimizi yapamıyoruz” şeklinde belirtti.

‘MESLEK MENSUPLARIMIZA HAK ETTİKLERİ DEĞER VERİLMELİ’

Doğan sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden en önemli beklentilerimizden biriside vergi mükelleflerini ilgilendiren tüm mevzuat değişikliklerinden önce gerçek anlamda TÜRMOB’un görüş ve önerilerini dikkate alması, bilgi işlem alt yapısını güçlendirmesi, meslek mensuplarının üzerindeki bürokrasi ve iş yükünü azaltması ve en önemlisi, devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilâtında çok önemli görev üstlenen mali müşavirlere hak ettiği değeri vermesidir.”

‘MALİ TATİL KALDIRILMALI TEKNİK ALT YAPI GÜÇLENDİRİLMELİ’

Seminerde konuşan İstanbul SMMMO Başkanı Yücel Akdemir ise, meslek mensuplarının pandemi döneminde büyük bir özveri ile çalıştıklarını ve bunun karşılığında ise sadece taleplerine karşılık beklediklerini dile getirerek, “Bizler Mali Tatil’in derhal kaldırılmasını istiyoruz. Maliye Bakanlığı’nın teknik alt yapısının yetersizliği büyük sorunlara neden oluyor. Bu sorunlara çözüm üretilmelidir. Beyanname sunmak istiyoruz ama sistem kabul etmiyor. Birde SGK ile Muhtasarın birlikte alınması uygulamasından vazgeçilmelidir. Ankara’da ki bürokratlar işlerini iyi yapsınlar veya bıraksınlar yada bizler bu görevi bırakalım. Bunların yanında bizlerde içimizdeki sorunlarımızı çözmemiz lazım” dedi.

Ankara SMMMO Başkanı Turgut Bahadır da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın teknik alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bahadır, zaman zaman çıkartılan vergi aflarının mükellefler için büyük avantajlar sağladığını ancak mesleklerini ise itibarsızlaştığını belirtti.

Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş’ta konuşmasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın teknik alt yapısının yetersizliğine dikkat çekerek alt yapının iyileştirilmesini talebini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından ise İstanbul TESMER Eğitmeni Yalçın Sütütemiz, ‘7326 Sayılı Kanunun Uygulamaları’ hakkında sunum yaptı.

Sütütemiz, sunumunda; Borç yapılandırma, kayıtları düzeltme, matrah vergi artırımı ile taşınmaz ve iktisadi kıymet değerleme konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Seminer plaket takdimi ile sona erdi. Semineri İl Defterdarı Durak Sercan ile çok sayıda oda üyesi izledi.