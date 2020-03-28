Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Çorum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Pandemi Kurulu toplandı. Toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kurum müdürleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için alınan ek önlemleri duyurmuştu. Erdoğan, tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacağını da belirtmişti. Bu kapsamda Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında bugün bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Çiftçi; "İl İdare Kurulu toplantısındayız. Korona virüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz" dedi.