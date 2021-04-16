Pandemi sürecinde Çorum’a 192 milyon liralık destek

FATİH BATTAR

Koronavirüsün başladığı 2020 yılının Mart ayından bu yana Çorum'da verilen pandemi desteği 192 milyonu geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pandemi destekleri kapsamında Çorum’a 192 milyon liralık destek sağlandı.

Çorum’da pandemi sürecinde Sosyal Destek Programı kapsamında 49 bin kişiye 49 milyon lira, Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası kapsamında 11 bin 4 haneye 11 milyon lira destek verilirken, bu süreçte 10 bin 691 kişiye Kısa Çalışma Ödeneği, 7 bin 280 kişiye Nakdi Ücret Desteği ve 4 bin 670 kişiye de İşsizlik Ödeneği verildi.

1 Mart’ta başlayan kademeli normalleşme kapsamında ise 7 bin 897 kişiye 13 milyon 349 bin lira destek verilerek, Çorum’da verilen pandemi desteği toplam 192 milyon 581 bin lira ulaşmış oldu.