PANKOBİRLİK Ahmet Pehlivan ile devam

M.BURAK YALÇIN

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Pehlivan yeniden başkanlığa seçildi.

TSO Fuar Kompleksi’nde gerçekleşen genel kurula Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Levent Kayaalp yaparken üyeliklere ise Adnan Cıdık, Kadir Öztürk, Ali Bardakcı, Adem Özdemir ve Mustafa Benek seçildi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan bir konuşma yaptı.

Kooperatifin 2019-2020 yılı faaliyet dönemlerinde toplam 6 bin 498 aktif ortağına tarım alet ve makinası, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi organomineral ve sıvı gübre, zirai tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ve tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 87 milyon TL’lik satış gerçekleştirdiğini belirten Ahmet Pehlivan, “Kooperatifimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Çorum Şeker Fabrikası ile iş birliği protokolü yaparak 2019 ve 2020 faaliyet yıllarında da yaş pancar küspesi paketleme işlemini devam ettirmiştir. Bu süreçte yaklaşık 65 bin ton yaş pancar küspesi paketlenerek ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur. Böylece hem kooperatifimize gelir hem de hayvancılıkla uğraşan bölge çiftçilerimize büyük katkı sağlamıştır” dedi.

Yönetim kuruluna ait faaliyet raporu, denetleme raporu ve gelir-gider hesap raporları okunması ve ibrazının ardından seçime geçildi.

Tek adayın olduğu seçimde mevcut başkan Ahmet Pehlivan yeniden Pankobirlik başkanlığına seçildi.

Pehlivan’ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Bülent Özdemir(Alaca Bölgesi), Oğuz Arpaz(Sungurlu Bölgesi), Başer İşler(Yerköy Bölgesi), Şükrü Melendiz(İskilip Bölgesi)

Denetim Kurulu: Nihat Özarslan(Mecitözü Bölgesi), Nurettin Şentürk(Merkez Konaklı), Sebahattin Karaçay(Osmancık Bölge)”