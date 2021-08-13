Paraşüt kazasında hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR
Paraşüt kazasında hayatını kaybeden Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli gazi polis memuru Ferdi Karakuş (38), dün son yolculuğuna uğurlandı.
Kırşehir’de düzenlenen yarışmaya katılmak üzere Ankara’da hazırlık yapan Ferdi Karakuş, paraşüt kazasında hayatını kaybetmişti.
Evli ve 2 çocuk babası polis memuru dün Kargı'nın Gökçedoğan köyünde dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, emniyet müdür yardımcıları, polis arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 12:10