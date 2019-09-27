Park halindeki araca çarpıp kaçtılar

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Çorum’da park halindeki bir otomobile çarpıp kaçan sürücü aranıyor.



Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 42. Sokak’taki Gülpark Sitesi C Blok önünde geçtiğimiz Salı gecesi meydana gelen olayda, Erkan Göcen’e ait binek otomobile, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün aracıyla çarparak kaçtığı bildirildi.

Büyük maddi hasarın oluştuğu olay sonrası durumu polise bildiren Erkan Göcen, hakkında şikâyetçi olduğu sürücünün bir an önce tespit edilerek yakalanmasını istedi.

Site çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alınırken olayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunabilecekleri belirtildi.