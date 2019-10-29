Park halindeki araçlara saldırı

RECEP MEBET

Ulukavak Mahallesi Tekceviz semtinde, park halindeki bazı otomobillerin saldırıya uğradığı bildirildi.

Dün gece meydana gelen olayda, Alparslan Türkeş Caddesi üzerine park edilen 7 otomobilin kaportalarının çizildiği kaydedildi.

Sabahleyin gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen araç sahipleri, durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından tahkikat başlattı.

Cadde üzerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen ekipler, araçlara zarar veren şüphelinin yakalanması için harekete geçtiler.

Yaşadıkları talihsiz olayın müsebbibi hakkında şikayetçi olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililere seslenerek mağduriyetlerinin giderilmesi ve zanlının bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istediler.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 18:51