M.BURAK YALÇIN
Çorum’un eski bakkal esnafından Paşa Mustafa Deliyusuf vefat etti.
Çorum Belediyesi’nden emekli Ömer Deliyusuf'un ağabeyi, öğretmen Ahmet Deliyusuf'un babası İsmail ve Bekir Soyocak’ın enişteleri, Eczacı İsmail Çağlı'nın dayısı, eski bakkal esnafından Paşa Mustafa Deliyusuf hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi öğle namazını müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.