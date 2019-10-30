Pazar esnafı ve vatandaş düzenlemeden memnun

RECEP MEBET

Çorum İkinci El Eşya Pazarı esnafı ve vatandaşlar, pazar yerinde yapılan asfalt ve çevre düzenlemesinden memnuniyet duyduklarını açıkladılar.



‘EMEĞİ GEÇENLERE MÜTEŞEKKİRİZ’

Çorum Belediyesi tarafından Oto Pazarı’nda gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları, çarşamba günleri aynı alanda tezgah açan ikinci el eşya satıcılarını da sevindirdi.

Pazarcı esnafının sesine kulak veren yetkililere teşekkür eden Yılmaz Seydim, “Zemin düzenlemesi sayesinde toz ve çamurdan kurtulduk” dedi.

ELEKTRİK HATTI HATIRLATMASI

Elektrikten elektroniğe, hırdavattan otomobil parçalarına, giyimden ayakkabıya kadar binlerce çeşit ikinci el eşyayı Çorum halkıyla buluşturan İkinci El Eşya Pazarı’nın önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Seydim, pazar yerindeki elektrik enerjisi ihtiyacına da dikkat çekti.

“Elektrik bağlantımız olmadığı için müşterilerimiz satın almak istedikleri ürünleri deneme imkanı bulamıyorlar” diyen Seydim, “Yetkililerden bu hususta da acil çözüm bekliyoruz” diye konuştu.