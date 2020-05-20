Pazarda 19 vatandaşa ceza 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak adına market ve pazar denetimlerini sürdürüyor.

Salgının yayılmasını engellemek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla mahalle, semt pazar yerleri ve marketlerde gerekli tedbirler geliştirilerek uygulamaya konulması kapsamında, 8 – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında il genelinde 34 ekip tarafından 19 pazar yeri ve 142 market kontrol edildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamaya göre, marketlerde yapılan denetimlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmazken, pazar yerlerinde yapılan denetimlerde il ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararlarına aykırı davranışta bulunan 19 vatandaşa toplamda 7 bin 448 TL para cezası uygulandığı belirtildi. (Haber Merkezi)

