Pazarda HES kodu sorgulaması

Çorum İl Hıfzıssıhha Kurulu, mahalle semt pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin verilmesine karar verdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun pazar yerlerine ilişkin almış olduğu karar Çorum’da kurulan sebze pazarlarında uygulanmaya başlandı. Günün ilk saatlerinde tezgahlarını kuran pazarcı esnafına Belediye Zabıta Ekipleri tarafından HES kodu sorgulaması yapıldı. Sorgulamada Zabıta ekiplerine Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da eşlik etti.

Koronavirüs uyarılarının yapıldığı sorgulama sırasında Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz da, pazarcı esnafına maske, mesafe ve eldiven konusunda titiz davranmalarını istedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca Çorum genelinde açılan bütün pazar yerlerinde HES kodu sorgulamasının süreceğini ifade eden Yılmaz, tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazanç temennisinde bulunurken, vatandaşlara da fiyatların oldukça uygun olduğu pazar yerlerinden alışveriş yapmalarını tavsiye etti.

Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ise gün boyunca pazar yeri içerisinde vatandaşlara ve satıcılara uyarılarda bulundu. Pazar yerinde sık sık yapılan anonslarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları hatırlatıldı.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilecek kod oluşturuluyor. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor. Vatandaşlar dilerse aldıkları kodları, iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

KISA MESAJLA ALINABİLİYOR

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.