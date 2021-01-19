Pazartesi Pazarı’nda kısıtlama kaldırıldı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Pazartesi Pazarı'nda uygulanan kısıtlamanın kaldırılması kararı aldı.

Ulukavak Mahallesinde Pazartesi günleri kurulan semt pazarında, tezgâh açan pazarcı esnafının pazar yerinde oluşan kalabalığı azaltmak, seyrekleştirme yapmak, tezgâhlar arası sosyal mesafeyi sağlayabilmek için Çorum Belediye Başkanlığı ile Seyyar Sebzeciler Odası tarafından belirlenecek usulle ikiye bölünmüştü.

Uygulamayı sona erdiren Meclis, Pazartesi Pazarının sadece Pazartesi günleri kurulmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere yenilerini ekledi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA MUAF OLACAKLAR

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplanan Meclis, kısıtlamadan muaf tutulacakları şöyle sıraladı:

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerleri,

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel.

