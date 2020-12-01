Pazartesi Pazarı’nda Kovid denetimi

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile ikiye ayrılan Pazartesi Pazarı’nda Kovid 19 denetimi yaptı.

Hatırlanacağı üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Pazartesi Pazarı’nda oluşan yoğunluğu önlemek amacıyla pazarcı esnafının yarısının Pazartesi günü, diğer yarısının ise Çarşamba günü tezgah açmasına karar vermişti.

Vali Mustafa Çiftçi de Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın ile birlikte pazarda alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Hem esnafı hem de vatandaşları dinleyen Çiftçi, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye ve Çorum’da artan Koronavirüs vakalarına dikkat çeken Çiftçi, tedbirlere herkese uyması gerektiğini söyledi.