Personel alımında liyakate önem veriyoruz



Çorum Belediyesi ilk kez istihdam edilmek üzere İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programları mezunlarından 9 İtfaiye eri alıyor.



Personel alımlarında liyakate özen göstereceğimizi en başında söylemiştik diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Biz bu yola çıkarken ‘ALİ’ olacağız dedik; ‘A’ harfi adaleti, ‘L’ harfi liyakati, ‘İ’ harfi ise istişareyi ifade ediyor. İtfaiye birimimizde oluşan itfaiye eri açığını gidermek için ilgili çalışma arkadaşlarımızla oturup istişare yaptık, 9 itfaiye eri alımına karar verdik. İşi ehline verme noktasında itfaiyecilik mezunu genç arkadaşlarımızdan olsun dedik bu liyakattir, son olarak da biz Adalet ve Kalkınma Partili bir belediyeyiz bize adaletli olmak yakışır dedik. Alımları, önce KPPS puanı ve ardından içerisinde üniversitemizden temsilcilerin, belediyemizden temsilcilerin ve itfaiye müdürlüğümüz personellerinin olduğu bir komisyonun değerlendirmesi ve yapacağı fiziki yeterlilik sınavıyla yapacağız. Bu da bizim adaletimizin bir göstergesidir. İlk başta dediğimiz gibi ‘ALİ’ olarak çıktığımız bu yolda öyle de devam edeceğiz” dedi.

İtfaiye bizim en önemli birimimiz

Başkan Aşgın, "Belediye hizmetlerimiz arasında en önemlisi hangisi derseniz şüphesiz itfaiyecilik derim. Belediyecilik insana dokunan, doğrudan vatandaşlara hizmet götüren, onların hayatlarına dokunan ve yaşam kalitelerini etkileyen hizmetler bütününü ifade ediyor. Bu anlamda olası bir felaket, yangın, kaza veya doğal afet gibi durumlarında vatandaşlarımızın hayatları söz konusu olduğunda itfaiyecilik hayati bir öneme sahip oluyor. Bu önemin farkındayız, yeni itfaiye müfrezesi de açmak suretiyle itfaiyemize personel takviyesi yaparak bu birimimize verdiğimiz önemi bir kez daha gösteriyoruz" diye konuştu.

