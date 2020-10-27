‘Peygamber Efendimize kimse dil uzatamaz’

İslam karşıtı sözleriyle dünyada büyük tepki çeken Macron'a bir tepki de ÇORİMDER'den geldi.

Çorum İmam Hatip Mezunları Derneği ( ÇORİMDER) Başkanı Ayhan Boyraz, insanların kutsalıyla alay etmenin küstahlık olduğunu söyledi.

Boyraz, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hadsiz ve provokatif davranışları ile bir kez daha Müslümanların nefretini kazandı. Fransa’da öldürülen öğretmeni anmak için resmi binalara mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içerenkarikatürlerinin yansıtılması bizleri derinden yaralamıştır. Bilinmelidir ki; insanların kutsalıyla alay etmek fikir hürriyeti değil küstahlıktır, alçaklıktır.

Avrupa’nın şımarık çocuğu Macron, bu yetmiyormuş gibi bu korkunç karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini açıklamıştır. İslam düşmanlığını ranta çevirmek gibi aşağılık bir tavır takınan Macron, akıldan yoksun bu beyanlarıyla bilmelidir ki, kendi sonunu hazırlamaktadır. İslam dünyasına ve sevgili Peygamberimiz’e karşı yapılan bu büyük saygısızlığı kabul etmiyor ve lanetliyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e hiç kimse dil uzatamaz.

Bunun yanı sıra Avrupa kentlerinde camilere saldırılar, Müslümanlara yapılan ötekileştirme de asla meşru değildir. Barış ortamını dinamitlemek manasına gelen bu çapsız tutumun, dünyayı büyük bir felakete sürükleyeceği bilinmelidir.

Macron başta olmak üzere sorumluluk sahibi kişileri kutsallara saygılı olmaya, kişilerin ve toplumların inançları, yaşam tarzları ve değerleriyle uğraşmamaya çağırıyoruz. Bu talihsiz davranışından dolayı Fransa’yı Müslümanlar’dan özür dilemeye davet ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 17:55