Polis ekiplerinden motosiklet denetimi

RECEP MEBET

Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin işbirliği içinde gerçekleştirdiği kontrollerde motosikletlerle ilgili özel uygulama yapıldı.

Varinli Caddesi’nde yapılan denetimler sırasında 17 yıl önce çalındığı öğrenilen bir motosiklet de tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, gürültü kirliliğine neden olan motosikletler başta olmak üzere diğer hususlarda da denetimlerin hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.