Polis MYO ile ilgili soru önergesi

RECEP MEBET

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, kaderine terkedilen Çorum Polis Meslek Yüksekokulu (MYO)’nun akıbeti ile ilgili TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Önerge başvurusunu sosyal medya hesabından da paylaşan Şenol Sunat, 1994 yılında Çorum’da yapımına başlanan Polis MYO’nun 26 yıldır tamamlanamadığına dikkat çekti.

Binası tamamlanan, tahsis işlemleri gerçekleşen ve yatırım programına alınan Çorum PMYO’nun atıl bir vaziyette olduğunu belirten Sunat, yüksek okulun ne zaman faaliyete geçirileceğini sordu.

Konuyla ilgili sorulara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap isteyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Sunat, 5 Haziran 2020 tarihli önergesinde şu ifadelere yer verdi:

‘ÇORUM PMYO NE ZAMAN FAALİYETE GEÇECEK?’

“Çorum ilimizde 50. Hükûmet döneminde ihale edilen, 1994 yılında yapımına başlanan Polis Meslek Yüksek Okulu, 26 yıldır tamamlanamamıştır.

Okulun binası yıllar önce bitmiş olmasına rağmen 2013 yılında proje ihalesi yapılmış, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Karaca Köyü sınırları içerisinde 130 dönüm arazi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş, akabinde Çorum Polis Meslek Yüksek Okulu, Emniyet Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde; 1994 yılında yapımına başlanan Polis Meslek Yüksek Okulu 26 yıldır neden faaliyete geçirilmemiştir? 2015 yılında binası tamamlanmış tahsis işlemleri gerçekleşmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmış olmasına rağmen Çorum Polis Meslek Yüksek Okulu neden atıl bir bina olarak kaderine terkedilmiştir? Çorum Polis Meslek Yüksek Okulu ne zaman faaliyete geçecektir?”



Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 13:18