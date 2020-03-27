Polisten kendisini evlendirmelerini istedi

Korona virüsü ile mücadele konusunda 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma yasağına uymasıyla ilgili destek veren Çorum polisi, yaşlı bir vatandaştan evlendirme talebiyle karşılaştı.

Cadde ve sokaklarda uyarılarda bulunarak, insanların evde kalmasıyla ilgili anons yapan polis ekipleri, aynı zamanda 155 hattına gelen taleplere de yetişiyor.

Talebini kapısına kadar getiren polislerle konuşan yaşlı adam, yalnız olduğunu ve kendisinin evlenmesi için yardımcı olunmasını isterken, ortaya gülümseten diyaloglar çıktı.

Emniyet birimleri yolda yalnız yürüyen yaşlı bir teyzeyi de polis otosuna bindirerek evine bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 19:18