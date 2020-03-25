Polonya'dan gelen Çorumlu öğrenci izlenimlerini paylaştı

EROL TAŞKAN

Erasmus programıyla Polonya'da eğitim görmek için giden Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Polonya'da Çorumlu Eren Burak Çöplü, Polonya-Türkiye uçağı ile Türkiye'ye döndükten sonra karantinaya alınışı ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Bu ülkede güzel şeyler oluyar" sözleriyle youtube kanalında paylaşım yapan Çorumlu genç, Sakarya KYK yurdunda kendilerini misafir olarak adlandırıp, titizlikle ağırladıklarını anlattı.

Erasmus öğrencisi olarak gittiği Polonya'da korona virüsü nedeniyle eğitime başlayamadıklarını belirten Çorum genç, Türkiye'ye geri dönmek için Büyükelçiliğe müracaat etti.

24 Mart'ta kendilerine uçak tahsis edildiğini ifade eden Eren Burak Çöplü, bilet parası ödediklerini ancak bu ücretin de ulusal ajans tarafından kendilerine iade edileceğinin söylendiğini aktardı.

Çorumlu Eren Burak Çöplü, her fırsatta devleti kötülemeye çalışanlara inat, KYK yurdunda ne şartlarda kaldıklarını çektiği video ile sosyal medyada paylaştı. Tüm ayrıntıları tek tek görüntüleyerek yorumlayan Çöplü, buzdolabından çaya, kahve, kahvaltı, sular, meyve suyuna kadar tüm görüntüleri paylaştı.

Üç öğün yemeğin yanı sıra havlu, şampuan, diş macunu ve diş fırçasına varana kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını aktaran Eren Burak Çöplü, karantinada kalmayı bir vatan borcu olarak gördüğünü, kimseyi riske atmak gibi bir lükslerinin olmadığını, çok güzel ağırlandıklarını, bu ülkede güzel şeyler olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 20:20