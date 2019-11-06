Polonya’da kültür tanıtımı

Mehmetçik Anadolu Lisesi, Polonya Koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen ‘All Together for an Inclusive Europa’ isimli proje kapsamında 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Polonya'da idi.

Okul Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye, Yunanistan, Polonya, Romanya ve İspanya’dan katılan öğretmen ve öğrenciler proje etkinliklerini gerçekleştirdiler. Ülkeler okullarının ve eğitim sistemlerinin tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Projenin ana hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve görev dağılımları belirlendi. Her ülke kendi kültürünü tanıtıcı stant hazırladı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi, Türk kültürünü tanıtan malzemeler, resimler ve yiyecekler ikram etti. Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi herkes tarafından çok sevildi. Ebru'dan yapılan kitap ayraçları çok büyük beğeni kazandı. Öğrencilerin hazırladığı halk oyunu coşkuyla alkışlandı.

Etkinliklerin ardından II. Dünya Savaşı'nın etkilerinin silinmediği Auschwitz ve Birkenau Toplama kampları gezildi.