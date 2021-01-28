Prefabrik ev yapmak isteyene 30 bin TL yardım

Prefabrik ev yapmak isteyenlere devletten müjde. Aile Bakanlığı prefabrik ev inşa etmek isteyen vatandaşlara 30 bin TL hibe verecek. İşte prefabrik ev yardımı için başvuru şartları...

Aile Bakanlığı prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşlara 30 bin TL yardım yapacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımları 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılının belli bir dönemine kadar 30 bin TL ödenmeye devam edecek. Bakanlık yıl içinde yeni destek tutarlarını açıklayacak.

PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM

Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sunuluyor.

Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri yer alıyor:

"Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."

BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILACAK?

Prefabrik ev yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kendi ilçelerinde yer alan genellikle kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı olarak yapılacak.

EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ

Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını açıkladı. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı oluyor. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekli.