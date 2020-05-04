Prefabrik ev yapmak isteyenlere devletten 25 bin lira destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yardımları Barınma Yardımı paketi içerisinde yer alan prefabrik konut yardımı için "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır" ifadesine yer verildi.

PREFABRİK EV YARDIMI KİMLERE YAPILIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Prefabrik yada betonarme ev yapımı için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce sağlanan yardımları alabilmek için açıklanan başvuru koşulları; İkamet edilen evin oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşaması Yardım başvurusu yapan kişinin 18 yaşından büyük olması, Prefabrik konut yardımı almak isteyen kişinin gelir düzeyinin aranılan "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler" şartlara uygun olması. Yani 701,32 lira ve altında olması.

PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Prefabrik ev yapmak isteyen kişilere Bakanlık tarafından belirlenmek üzere 15 bin lira, 20 bin lira ve 25 bin lira olmak üzere 3 farklı tutarda para yardımı yapılmaktadır. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal yardımlar genel müdürlüğü il / ilçe şubelerine yapılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 13:11