Projenin yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Karakeçili Mahallesi'nde yapımı devam eden Bedesten ve Çok Katlı Yer Altı Otopark projesinin yıl sonunda bitirilmesi hedeflendiği açıklandı.

Yeraltı otoparkı kısmında çalışmaların belirli bir aşamaya geldiği inşaatta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgiler aldı.

211 araçlık çok katlı yer altı otoparkıyla birlikte şehrin hem ticari hayatına hem de hem de şehir içi trafiğini önemli oranda rahatlatacağını belirten Aşgın, Bedesten ve Çok Katlı Otopark Projesinin yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.