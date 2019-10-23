PTT Bahabey şubesi merkez oluyor

FATİH BATTAR

PTT’nin 179.kuruluş yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarına bir açıklama yapan PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, PTT’nin Bahabey’deki şubesinin merkez olacağının müjdesini verdi.

Çorum’da artan nüfus ve artan iş yoğunluğuna karşı vatadaşlara daha iyi hizmet vermek için Bahabey şubesini merkeze dönüştüreceklerini açıklayan Başıaçık, bir ay içinde faaliyete geçeceğini aktardı.



Bahabey şubesinin Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olacağını ifade eden Başıaçık, “Bahabey şubesini merkeze çeviriyoruz. 1 ay içinde açılışını yapacağız. Bahabey merkezimiz Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olacak. Gerek konsept olarak gerek konum olarak sayılı merkezlerimizden biri olacak. Amacımız müşterilerimize en iyi hizmeti vermek. PTT olarak ödemelerde yoğunluk yaşıyoruz. Zaman kaybını önlemek için Bahabey şubemizi merkeze çeviriyoruz.” şeklinde konuştu.