PTT’den mobil çözüm

RECEP MEBET

PTT, Çorum’daki iki mobil şubesiyle hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.



“PTT Her Yerde” sloganıyla kolları sıvayan kurum, bir otobüs ve bir minibüsten oluşan mobil şubeleriyle Çorum halkının hizmetinde.

Tüm PTT işlemlerinin yanı sıra bankamatik hizmetlerinin de sunulduğu mobil şubeler, il genelindeki sosyal ve kültürel organizasyonlarda kurumsal tanıtım amacıyla da kullanılıyor.

PTT Kargo hizmetlerinde de yararlanılan mobil şubeler, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Çorum Sanayi Sitesi, Akkent ve Cezaevi gibi yerlerde düzenli olarak hizmet veriyor.

PTT Merkez Müdürlüğü’ndeki yoğunluk dikkate alınarak zaman zaman ek gişe hizmeti de sağlayan mobil şubeler, sunduğu hizmet kolaylıkları bakımından vatandaştan ilgi görüyor.

Konuyla ilgili olarak yaygın basında yer alan haberlerde ise şu bilgilere yer verildi:



5 MİLYON MOBİL İŞLEM

PTT, mobil şubeleriyle hiçbir bankanın olmadığı 311 yerleşim yerine ve ATM bulunmayan 91 beldeye ulaşmayı başardı.

Mobil şubelerde şu ana kadar 5 milyon finansal işlem yapılırken, vatandaşların hizmetlere erişimi kolaylaştı. Bu sayede olası afetlerdeki mağduriyetlerin de önlenmesi amaçlanıyor.

PTT’nin sunduğu mobil hizmetleri artırmasıyla bankaların gitmediği yerlerde de finansal ve ekonomik hareketlilik sağlanıyor. Bu sayede hem vatandaşa hizmet gidiyor hem de finansal piyasalarda belli bir hareket yaşanıyor. Posta, kargo ve bankacılık hizmetlerinin vatandaşların ayağına götürüldüğü Mobil PTT araçlarıyla en fazla işlem bankacılık alanında gerçekleştirildi



‘PTT HER YERDE’

"PTT Her Yerde" sloganıyla müşterilerin taleplerinin yerinde karşılanması, hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla PTT şubelerinin olmadığı yerlerde kullanılmak üzere Mobil PTT uygulaması 2016 yılında başlatıldı.

Deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal ve/veya uluslararası gösteri ve toplantılarda acil ihtiyaç duyulan yerlerde de kullanılan söz konusu uygulama için 158 Mobil PTT aracı tahsisi yapıldı. Bu araçlardan 55 büyük tipin tamamında,103 küçük tip aracın ise 101'inde ATM cihazı üzerinden bankacılık hizmeti veriliyor.

Bu araçlar, şehir merkezlerinde ihtiyaç duyulan yerlerde, şehir merkezinden uzak sanayi bölgelerinde ve sınır bölgelerinde kullanılıyor.

Mobil PTT, ayrıca iş yeri açılmasına izin verilen fakat zaruri nedenlerle henüz faaliyete başlanılamayan yerler ile Evrensel Posta Hizmetleri kapsamında şehir merkezinin dışındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların posta, kargo ve bankacılık işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. Askeri kışlalar, valilikler, hastaneler, üniversiteler, belediyeler, tapu ve nüfus müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlardan talep gelmesi halinde görevlendirilen araçlarda, hem PTT Bank işlemleri hem de posta-kargo iş ve işlemleri gerçekleştiriliyor.



Yeni kamu yönetimi anlayışı kapsamında "hizmeti vatandaşın ayağına götürme" konseptinin önemli bir unsurunu oluşturduğu belirtilen bu uygulamayla bugüne kadar yapılan işlem sayısı yaklaşık 5 milyon oldu. Mobil PTT araçlarıyla en fazla yapılan işlem ise 4 milyon 4 bin ile bankacılık olarak öne çıktı. PTT A.Ş.'nin ‘dünya markası olma’ hedefine ciddi katkı sağladığı ifade edilen Mobil PTT uygulamasıyla şirket ulaşılır hale gelirken, sabit PTT iş yerlerinden en az yüzde 50 daha ucuz maliyetle hizmet sunulduğu belirtiliyor.