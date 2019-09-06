Rahatsız eden sineklere vatandaşlardan ateşli ve vantilatörlü çözüm

FATİH BATTAR

Çorum’da cadde ve sokakları istila eden küçük sineklerden bıkan vatandaşlar, kendilerince çözüm üretmeye başladı.

Çorum Belediyesi’nin yaptığı ilaçlamaların da yetersiz kalmasından dolayı vatandaşlar, sineklerden kurtulmak için farklı çözüm yolları bulmaya başladı.

Fatih Caddesi’nde vatandaşlar, rahatsız edici küçük sineklerden kurtulmak için çareyi ateş yakmak ve vantilatörde buldu. Vatandaşlar, ateş yakarak ve vantilatörle sinekleri uzaklaştırmaya çalışırken görüntülendi.

Sineklerden kurtulmak için çare aradıklarını ve böyle bir çözüm yolu buldukların belirten vatandaşlar, ateşin ve vantilatörün sinekleri uzaklaştırdığını söyledi.

Gün boyu sineklerle uğraşmak zorunda kaldıkları için bıktıklarını dile getiren vatandaşlar, bir an önce bu sinek kabusunun bitmesini istediklerini ifade ettiler.

Öte Yandan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat son günlerde yaşanılan sinek olayının ülkenin muhtelif yerlerinde yaşanılan bir sıkıntı olduğunu, etkin mücadelenin devam ettiğini arkasının kesilmesi için bulunabileceği alanların tamamının periyodik olarak ilaçlamasının devam ettiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 17:31