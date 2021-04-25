Ramazan coşkusu tüm mahallelere ulaşıyor

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan ayını evlerinde geçiren vatandaşlar için bu yıl da Ramazan tırı sürprizi yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında toplu iftar ve ramazan eğlencesi gibi etkinliklerin yapılamadığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hazırladıkları sürprizle Ramazan coşkusunu evlerinde kalan Çorumlular’ın ayaklarına götürdüklerini söyledi.

Ramazan tırının mehter takımı, bando, Türk Halk Müziği ve tasavvuf musikisi konserleriyle Ramazan ayı boyunca evlere misafir olacağını söyleyen Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak evde kalan hemşehrilerimizin evlerine Ramazan coşkusunu götürebilmek için böyle bir çalışma yaptık. Hazırladığımız Ramazan tırı ile ilk programımızı Mimarsinan ve Gülabibey Mahallelerimizde gerçekleştirdik. Sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan tırı etkinliği ile Ramazan coşkusunu haftada üç gün tüm hemşehrilerimizin ayağına götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan Çorumlular, mehter takımının Ramazan tırında söylediği birbirinden güzel ve coşkulu marşlara eşlik etmeyi ihmal etmedi. Gülabibey ve Mimarsinan Mahalleleriyle başlayan etkinlik önümüzdeki günlerde tüm mahallelerde gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)