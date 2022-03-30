‘Ramazan coşkusunu camilerde ailecek yaşayalım’

Çorum İl Müftülüğü, 2022 yılı Ramazan Ayı’nda hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

Bu Ramazan’da Murad-ı Rabi Ulu Camii başta olmak üzere Hıdırlık Camii, Güldane Hatun Camii, Hz. Hüseyin Camii, Murat Hüdavendigar Camii ve Orhan Gazi Camii’nde teravih namazları hatimle kılınacak.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, iki yıldır teravih namazlarını camilerde kılamamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, “Çorumlu kardeşlerimizi ailecek camilerimizdeki Ramazan coşkusuna davet ediyorum” dedi.

İl Müftüsü Biçer, bu sene hatimle teravih namazı kılınacak camiler arasına şehrin kalbi olan Ulu Cami’yi de ilave ettiklerini belirterek, “Tüm hemşehrilerimizi ailecek Ulu Cami’ye davet ediyoruz” şeklinde kaydetti.

Müftü Biçer sözlerini, “Başta Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum” diyerek tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 18:57