Çorum’un tanınmış sanayici ve iş insanlarından Recep Erkan vefat etti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Halil Erkan ve Hakan Erkan'ın babası, TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ile Atıf Aktop'un kayınpederi Recep Erkan hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak Ulu Cami'ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 20:58